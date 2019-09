Juve, Bucchioni: Non si può non amare quei due, un inno al calcio

Molti li consideravano vecchi, finiti, fuori dal progetto. La stessa Juventus aveva pensato di venderli, senza peraltro riuscirci, ma ieri sera contro il Napoli hanno fatto la differenza. Sia per Khedira che per Higuain si sono sprecati i voti alti in pagella: dal 7 all’8 per due che fino a poco fa venivano considerati esuberi da piazzare senza rimetterci troppi soldi. Entusiasta della prova del tedesco e dell’argentino, al di là di qualche amnesia dei bianconeri, è anche Enzo Bucchioni.

CILIEGINA – La firma de La Nazione parla a Radio sportiva con toni epici per descrivere la gara dei due “senatori” bianconeri e si sofferma soprattutto su Khedira, cui solo la traversa e Meret hanno negato il gol che sarebbe stata la ciliegina sulla torta della sua splendida prestazione: “E’ un giocatore straordinario, chi ama il calcio non può non amarlo, ha intelligenza, capacità di interpretare le gare, sa fare gol e ha una qualità che comincia dalla testa. Era sul mercato e al primo allenamento Sarri ha detto: non si vende più. La sostituzione non l’ho capita, forse è uscito perchè arriva da una stagione difficile e va manovrato con cura quindi sul 3-0 lo togli, però è stato sbagliato far entrare Emre Can”.

L’INNO – E che dire del Pipita? Bucchioni è in estasi: “Anche Higuain è un giocatore straordinario, era sul mercato ma se è fisicamente e mentalmente a posto gli riesce tutto bene. Ora è sereno, se giocherà bene lo si capisce anche dalla faccia: se è felice è un inno al calcio”. Il giornalista trova però anche i difetti della Juve: “Dovrà ancora lavorare, soprattutto sull’aspetto difensivo, ma per un’ora ha fatto vedere i principi di gioco di Sarri: qualcuno ne ha già giovato come Douglas Costa ed è sorprendente perchè siamo solo alla seconda giornata. Sul 3-0 però Allegri avrebbe congelato la partita, quel tipo di calcio prevede anche questa situazione. Il calcio di Sarri è diverso, prevede di giocare sempre e comunque, ma lavorerà sicuramente su questo aspetto”.

SPORTEVAI | 01-09-2019 09:51