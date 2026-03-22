Juve, bufera su Locatelli e Spalletti: il rigore sbagliato e la scelta del tecnico nel mirino dei tifosi

Il pareggio contro il Sassuolo lascia strascichi pesanti in casa Juventus. Nel mirino finiscono il rigore fallito da Locatelli e la gestione della situazione da parte di Spalletti.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Juventus esce dal confronto con il Sassuolo con un pareggio che sa di occasione sprecata. L’1-1 finale pesa soprattutto per quanto accaduto nei minuti conclusivi, quando Manuel Locatelli ha fallito il calcio di rigore che avrebbe potuto cambiare il destino della partita. Un episodio che ha acceso immediatamente il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. A finire sotto la lente d’ingrandimento non è solo l’errore del centrocampista, ma anche la gestione della situazione da parte del tecnico Spalletti. Il risultato complica ulteriormente la corsa al quarto posto, rendendo il clima ancora più teso.

Rigore fatale: Locatelli sotto pressione

Il momento chiave della gara arriva nel finale, quando Manuel Locatelli si presenta sul dischetto con la responsabilità di regalare tre punti fondamentali alla Juventus. Il tiro, però, viene neutralizzato da un attento Arijanet Muric, autore di un intervento decisivo. Un errore che pesa non solo sul risultato, ma anche sul morale della squadra. Per Locatelli, capitano e riferimento del gruppo, si tratta di un episodio difficile da digerire. I tifosi si dividono tra chi difende il giocatore e chi ne critica la scelta e l’esecuzione.

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Record negativo: la Juventus e i rigori sbagliati

Il penalty fallito contro il Sassuolo non è un caso isolato nella stagione bianconera. La Juventus entra infatti nel gruppo delle squadre con più rigori sbagliati in questa Serie A, raggiungendo quota tre errori. Il caso più eclatante fu quello di David ma anche Yildiz non è stato implacabile dagli 11 metri. Un dato che evidenzia una difficoltà evidente dal dischetto, condivisa con squadre come Como e Genoa. Numeri che pesano in una stagione in cui ogni punto può fare la differenza nella corsa Champions. La scarsa precisione nei momenti decisivi diventa così un problema strutturale. E inevitabilmente alimenta dubbi sulla gestione dei rigoristi.

Spalletti nel mirino: scelta giusta o errore?

Dopo la partita, Spalletti ha spiegato che Locatelli si è assunto la responsabilità di battere il rigore. Una decisione condivisa, secondo il tecnico, nonostante la presenza di altri possibili tiratori tra i quali Yildiz con il pallone in mano al momento della battuta. Le sue parole non hanno però placato le critiche dei tifosi, che contestano la gestione del momento. In molti ritengono che servisse una scelta più lucida e meno emotiva. La questione apre un dibattito più ampio sulla leadership in campo e sulle gerarchie nei momenti decisivi. E intanto la Juventus paga un prezzo pesante in classifica.