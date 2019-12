Juve, Buffon agguanta Maldini

Complice l'infortunio a Szczesny, Buffon scenderà in campo anche contro la Sampdoria. Una presenza che lo porterà ad eguagliare il record di gettoni in Serie A di Maldini, fermo a quota 647. Per il portiere classe 1978 sarà la settima presenza stagionale nella massima serie.

Buffon è quindi ad un passo da quel record ha ha contribuito alla sua decisione di tornare ad indossare la casacca bianconera. Sarà anche la terza partita settimanale per l'eterno estremo difensore dopo le sfide con Udinese e Bayer Leverkusen.

SPORTAL.IT | 18-12-2019 09:44