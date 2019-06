Juve, Buffon vuole il record di Maldini

Il ritorno di Buffon alla Juventus è sempre al centro dell'attenzione. Dovesse partire Perin (in prestito), l'ex portiere del PSG potrebbe davvero tornare ad indossare la casacca bianconera e battere tanti record, soprattutto quello delle presenze in Serie A.

Dovesse giocare altre otto gare nella massima serie italiana, Buffon supererebbe Maldini, l'attuale leader della speciale classifica con 647 presenze. Il 41enne portiere ha, al momento, 640 gettoni totali in Serie A. Un motivo in più per rientrare alla base.

SPORTAL.IT | 27-06-2019 08:53