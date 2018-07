Juve, buona la prima: 2-0 al Bayern Monaco

Inizia con il sorriso l'avventura della Juventus nell'International Champions Cup. In quel di Philadelphia, al Lincoln Financial Field, la squadra di Allegri si è imposta sul Bayern Monaco per 2-0. Grande protagonista della gara è stato Favilli, autore della doppietta che ha deciso il match.

I bianconeri, in attesa di avere a disposizione tutti i propri nazionali, in particolare Cristiano Ronaldo (atteso per il 30 luglio a Torino), si presentano in campo con Perin, De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro, Marchisio, Pjanic (al centro di mille voci di mercato), Emre Can, Cancelo, Favilli e Bernardeschi. Nella ripresa tanti cambi. Spazio anche a Caldara, altro giocatore molto chiacchierato in ottica mercato.

La partita si decide nella prima frazione. Al 32' Favilli, servito da Marchisio (bravo a recuperare un pallone), sblocca il punteggio. Passano solo otto minuti, e il giovane attaccante bianconero si ripete. Lanciato da Alex Sandro, supera Ulrech, portiere dei bavaresi, con freddezza, portando la Juventus sul 2-0. Gli avversari provano a rientrare nel match ma Perin si fa trovare sempre pronto, dimostrando di essere già in eccellenti condizioni di forma. Ottima anche la prestazione di Cancelo, impiegato come attaccante esterno e Caldara, autore di una gara solida. Per la Juventus, la ICC parte con una vittoria di grande sostanza.

SPORTAL.IT | 26-07-2018 07:25