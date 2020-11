Juve, tifosi in estasi: Con loro è tutta un'altra musica

Stavolta sono tutti d’accordo. Prestazione convincente della Juventus, per molti la migliore di questo scorcio iniziale di stagione. Cagliari regolato dalla doppietta del “solito” monumentale Ronaldo e classifica che inizia finalmente ad assumere connotati interessanti. Soprattutto, sono i nuovi innesti – o meglio, i sospirati rientri – a stuzzicare l’appetito dei tifosi bianconeri sui social, più ancora del 2-0 alla squadra di Di Francesco.

Juve, il ritorno degli eroi

Con De Ligt in campo è un’altra musica e basta poco per rendersene conto. Ma anche Arthur giganteggia. Ari è in estasi: “Arthur e De Ligt io m’inchino di fronte a voi”. Anche Elena elogia la prestazione del brasiliano: “Ma Arthur che bellissimo primo tempo ha fatto? La migliore Huve fino ad ora”. Ersilia arriva già alle conclusioni: “Come volevasi dimostrare adesso che stanno tornando tutti i pezzi al loro posto (De Ligt su tutti) stiamo rivedendo la nostra Juve!! Adesso c’è solo da recuperare Paulino e poi possiamo iniziare a parlarne seriamente”. Mentre Giovanni è malizioso: “Insomma, basta convincere Bonucci a giocare quanto Buffon e siamo sistemati”.

Ronaldo il fenomeno bianconero

Per sbloccare il risultato, però, c’è bisogno della consueta prodezza di Ronaldo, che peraltro si ripete subito dopo. Omar gongola: “Miglior Juve dell’anno, anche Bernardeschi sta giocando bene e ho detto tutto. Poi con il giocatore più forte del mondo è troppo facile”. “Non è un calciatore, è una macchina”, scrive un altro tifoso subito dopo il gol del 2-0. Mentre Angelo fa un paragone decisamente inusuale: “CR7 è come Equitalia, arriva sempre e spesso raddoppia”.

Juve, l’unica nota stonata

Unica nota stonata della serata, la…diretta a singhiozzo. “Sento da alcuni, che Dazn continui a roteare nel buio impedendo di ammirare fino ad ora, la più bella Juve di Pirlo“, sottolinea un utente. E qualcun altro conferma: “Si blocca di continuo, mi confermate che è una grande Juve? Perché riesco solo a intuirlo”. Domanda aperta a cui Vanessa fornisce una risposta che non necessita di ulteriori commenti: “Dico solo che sto guardando la partita in arabo per colpa di Dazn“.

SPORTEVAI | 21-11-2020 22:39