Juve, Cassano dalla parte di Agnelli: polemiche sui social

Antonio Cassano fa sempre discutere. Anche in questo lungo periodo senza calcio, l’ex giocatore barese è rimasto al centro dell’attenzione per la sua attività sui social. E anche in questa occasione non si è tirato indietro tornando a parlare della Juve, e in particolare del presidente Agnelli e della situazione di Icardi all’Inter.

Cassano: “Icardi mai più all’Inter”

Il campione di Bari Vecchia sembra certo del futuro di Mauro Icardi, o comunque è sicuro che non vestirà mai più il nerazzurro: “Da quello che so per certo, Icardi non potrà rimanere all’Inter. Ormai è fuori, non vestirà più la maglia dell’Inter neanche se dovesse tornare dal Paris Saint Germain. Per me l’Inter incasserà 70 milioni da Icardi. Ti possono ancora dare questa cifra per un giocatore come lui dopo il coronavirus, li vale ma non so chi possa pagarli”.

“Agnelli ha creato un impero”

Ma Cassano ha voluto elogiare anche il presidente Andrea Agnelli: “E’ il numero 1, ha portato la Juventus ad essere una delle prime quattro potenze al mondo. Mi posso solo togliere il cappello. Nel corso della stessa intervista Cassano si è anche schierato dalla parte di Chiellini nella polemica divampata negli ultimi giorni.

Social scatenati: “Davvero lo ha detto?”

Le parole di Cassano come sempre scatenano grande dibattito sui social, l’ex giocatore ha sempre fatto della sincerità il suo punto di forza e in alcune circostanze, questo lo ha portato a trovarsi al centro della polemica. Ma stavolta arrivano gli applausi dei tifosi della Juve, anche se un po’ increduli: “Ha ragione ma siamo sicuri che l’ha detto?”. E ancora come Francesco: “L’unica cosa sensata che ha detto in vita sua”.

“Dalla parte di Chiellini”

Nel corso della diretta con Vieri, uno dei temi caldi è stato ovviamente il caso Chiellini. Le dichiarazioni dello juventino su Felipe Melo e Balotelli hanno fatto discutere, e il barese ha preso posizione: “Ho un enorme rispetto di Chiellini, sempre educato e serio. In campo è da ammazzare perché mena, fuori dal campo è favoloso. Se ha detto certe cose, avrà i suoi motivi”.

SPORTEVAI | 10-05-2020 08:35