Juve, c'è il piano per Chiesa

In attesa di novità sul fronte Allegri, la Juventus continua a lavorare per migliorare la rosa per la prossima stagione. Uno degli obiettivi sarebbe Chiesa. Per il talento della Fiorentina, ci sarebbe un piano chiaro e preciso.

Come riferisce il Tuttosport, la Vecchia Signora sarebbe pronta a mettere sul piatto 50 milioni di euro, più il cartellino di Orsolini, per convincere la Viola a cederlo. Al giocatore, contratto importante, da ben cinque milioni di euro a stagione.

SPORTAL.IT | 13-05-2019 09:03