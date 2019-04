Juve, c'è il piano per convincere de Ligt

Nella sfida d'andata dei quarti di finale di Champions League, giocata ad Amsterdam, la Juventus ha compreso, in maniera chiara, come de Ligt possa davvero essere l'uomo giusto per rinforzare la difesa bianconera. La giovane stella dell'Ajax ha disputato una gara sontuosa, confermando di essere un centrale difensivo moderno, con fisico, senso tattico e tanta qualità anche nella fase di impostazione del gioco.

Il capitano dei lanceri, classe 1999, è destinato a diventare uno dei sicuri uomini mercato della prossima finestra estiva. La Juventus starebbe pensando di farsi avanti in maniera importante, confezionando un'offerta in grado di convincere l'Ajax e, soprattutto, de Ligt a lasciare l’Olanda e trasferirsi in Italia. Il vero ostacolo sembra proprio far cambiare idea al ragazzo che, al momento, pare intenzionato a scegliere il Barcellona come sua futura squadra. Dalla Spagna sono certi che i blaugrana abbiano già in mano il giovane capitano dell'Ajax (trattativa avviata da tempo con l'agente Raiola).

L'Ajax valuta il cartellino del suo campioncino non meno di 70 milioni di euro. A livello economico, la Vecchia Signora potrebbe "gareggiare" con il Barcellona, magari sacrificando una delle sue stelle. Douglas Costa ha tanti estimatori ed è valutato non meno di 40/50 milioni. Attenzione anche ad Alex Sandro, altro giocatore che piace a diversi club esteri, inglesi soprattutto. Insomma, i soldi per un'asta con i blaugrana si potrebbero anche trovare. La vera missione, invece, è quella di persuadere de Ligt ha scegliere i colori bianconeri invece che quelli blaugrana. Paratici sarebbe già al lavoro per capire come riuscire nell’impresa. La Juventus è rimasta incantata dalla classe cristallina di de Ligt.

SPORTAL.IT | 11-04-2019 09:13