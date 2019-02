Juve, c'è il piano per de Ligt

La Juventus, in estate, proverà a rinforzare la propria difesa. Il nome che intriga maggiormente è quello di de Ligt. La giovane stella dell'Ajax è considerato l'uomo giusto per rafforzare il pacchetto arretrato bianconero.

I bianconeri sarebbero disposti, secondo il Tuttosport, a mettere sul piatto Kean, pur di avere il classe 1999 de Ligt. Il giovane bomber bianconero verrebbe inserito nella trattativa, così da abbassare le pretese del club olandese (si parla di una quotazione di non meno di 80 milioni di euro). Tuttavia, al momento, sarebbe il Barcellona in pole position per de Ligt.

SPORTAL.IT | 15-02-2019 09:30