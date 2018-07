Juve, c'è l'alternativa a Pogba

La Juventus sogna il ritorno di Paul Pogba.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista francese sarebbe la prima scelta dei bianconeri in caso di partenza di Miralem Pjanic, finito nel mirino di Paris Saint Germain e Barcellona. Ma non è l’unico profilo seguito da Fabio Paratici e Giuseppe Marotta.

Il club allenato da Massimiliano Allegri, infatti, non molla la presa su Andrè Gomes. Il giocatore avrebbe deciso di lasciare i blaugrana e sarebbe felice di approdare in Italia. Non si prospetta, però, una trattativa semplice perchè il Barça chiede minimo 40 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 20-07-2018 17:45