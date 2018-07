Juve, c'è una nuova pretendente per Sturaro

Il Leicester si inserisce nella corsa a Stefano Sturaro.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club inglese avrebbe contattato la Juve per capire i margini di una possibile trattativa per il centrocampista ex Genoa. La richiesta dei bianconeri rimane la stessa: 20 milioni di euro.

Il Newcastle di Rafa Benitez – al momento in pole per l’acquisto del giocatore – è arrivato ad offrirne 14 più bonus. Vedremo quale sarà la proposta che presenteranno le Foxes.

SPORTAL.IT | 14-07-2018 17:45