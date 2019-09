Juve, Ceccarini: a gennaio si farà uno scambio straordinario

Nonostante il primo posto in classifica e il gioco del nuovo allenatore Maurizio Sarri che i giocatori stanno cominciando ad assimilare non è un momento semplice in casa Juventus. L’infortunio di Chiellini è stato un duro colpo ma a tenere banco è soprattutto la questione legata ai cosiddetti esuberi di lusso, ovvero giocatori di livello che però causa abbondanza nella rosa non hanno più posto e devono trovarsi una nuova sistemazione. Si tratta di Mario Mandzukic ed Emre Can.

Road to Usa – L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato della questione, rivelando che non soltanto verrà ceduto Mandzukic ma anche il tedesco ha i giorni contati a Vinovo. Del croato ha detto: “Si parla di Qatar ma le quotazioni sono in ribasso. Per me andrà in Mls. È chiaro che la sua avventura in bianconero è ormai arrivata al capolinea, Mandzukic anche ad agosto ha avuto possibilità di andare. United, Bayern Monaco e il Psg ci avevano fatto più di un pensiero ma alla fine il croato ha deciso di non spostarsi. Nel caso dovesse restare almeno fino a gennaio, attenzione all’ipotesi Premier League, con il West Ham fortemente interessato”.

Croato che va, croato che viene – La partenza di Emre Can invece potrebbe portare in dote ai bianconeri un vero pezzo da novanta. Ceccarini infatti sulla questione è sicuro: “Ad agosto la Juventus aveva avviato un mezzo discorso con il Barcellona ma poi non se n’è fatto di nulla. Alla riapertura del mercato potrebbe decisamente riprendere quota l’idea di uno scambio con Rakitic”.

SPORTEVAI | 14-09-2019 10:37