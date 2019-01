Juve, Champions o fallimento? Sui social è trend-topic

Sono anni che la Juventus trionfa in Italia e sembra proprio che le cose stiano andando verso questa direzione anche nell’attuale stagione sportiva. Per svariati motivi invece non si può dire lo stesso in Europa per il club bianconero, con la Champions League che rimane il vero cruccio di società e tifosi. Si è acceso un dibattito sulla questione, che ha visto protagonista Massimo Zampini, opinionista tv e simbolo del sito Juventibus. Su twitter infatti è diventato virale lo slogan “Champions o fallimento”, che ha coinvolto antijuventini ma ha creato dispute anche fra gli stessi tifosi bianconeri. Zampini ha provato a far chiarezza difendendo le posizioni societarie, spiegando che non può essere un fallimento non vincere una competizione dove il successo finale dipende da troppi fattori e dove comunque la competizione è ovviamente molto più dura rispetto al campionato italiano.

Posizione sulla quale si sono schierati molti personaggi vicini all’ambiente bianconero, che hanno sottolineato che non si può giudicare la stagione solamente in base alla conquista della massima competizione europea. Altro punto chiave della questione è ovviamente l’arrivo di Cristiano Ronaldo, sul quale Zampini afferma: “Abbiamo preso Ronaldo per un mare di motivi, uno dei principali è proprio accrescere le nostre possibilità di vincere in Europa. Ma ce ne sono mille altri, di carattere tecnico, commerciale, di ogni tipo”. Punto più dolente e sul quale anche Zampini non può restare impassibile è la frase ricorrente “Ok, va bene tutto, ma sono oltre vent’anni che non vincete quella coppa”. Insomma una storia ancora tutta da scrivere, un dibattito ancora lontano dall’avere una conclusione.

SPORTEVAI | 26-01-2019 11:25