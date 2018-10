Juve, che folla avanti: Allegri gioca a scacchi (bianconeri)

Beata abbondanza. Capitano situazioni in cui devi inventarti un centravanti che non c’è (vedi il derby col Torino nello scorso febbraio, quando per l’assenza di Higuain fu Douglas Costa a giocare falso nueve) e altre in cui hai sei-sette giocatori davanti da scegliere per la squadra titolare. Allegri è di fronte al caso-B adesso, in vista del trittico con Genoa, Manchester United ed Empoli. E dovrà giocare a scacchi, che non a caso sono bianchi e neri, cercando di non sbagliare mosse. Chi mette qua e chi mette là? Sulla carta l’unico intoccabile è Cristiano Ronaldo, che ha anche smaltito la squalifica in Champions e che non vede l’ora di affrontare la sua prima squadra importante, quel Manchester dov’è esploso. Riposato, rilassato dopo il viaggio romantico a Parigi con Georgina, Cr7 le vuol giocare tutte e tre e ci sta.

DYBALA INCERTO – Allegri però ha il parco attaccanti pieno: solo Dybala non è al meglio. La Joya ha avuto un piccolo problema fisico con la nazionale argentina ed a questo punto logica vuole che sia fuorigioco per il match col Genoa anche se c’è ottimismo: non dovrebbe essere niente di preoccupante. Chi sprizza di salute (e di rabbia) è Douglas Costa. Ha tenuto duro in questi giorni difficili, dopo lo sputo a Di Francesco col Sassuolo, la maxisqualifica, l’esclusione dalla nazionale brasiliana e l’infortunio che gli ha impedito per parecchi giorni di potersi allenare. Ora sta bene, morde l’erba e vuol dimostrare di essere tornato la freccia decisiva negli schemi bianconeri. Poi c’è Mandzukic: un talismano per Allegri che lo considera quasi come Cristiano Ronaldo, poco meno che insostituibile.

CAVALLO, RE E TORRE – Ad oggi sono loro tre i candidati a giocare titolari col Grifone ma non è così facile. Dove lo metti Bernardeschi, reduce anche da belle prove con l’Italia? E Cuadrado? Quando verrà anche il momento di Kean, che con l’Under 21 ha dimostrato di essere già bello che pronto? Allegri sfoglia la margherita, rigira la scacchiera e studia: metti questo, sposta quello, cambia quell’altro. Ricordando sempre che si gioca in 14 e che i cambi sono spesso decisivi. L’impressione però è che in queste tre gare di fila ci sarà posto e spazio per tutti gli uomini offensivi della Juventus. Occhio alle mosse col Re Ronaldo, la Torre Mandzukic, il Cavallo Bernardeschi e l’Alfiere Douglas Costa. Per dare scacco matto a tutti e tre i rivali.

SPORTEVAI | 17-10-2018 11:43