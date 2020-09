Juve, Chirico: Chiamiamo chi l'ha visto? Ma il web si ribella

Presuntuoso Pirlo a presentare una Juve poco equilibrata, brava la Roma ad approfittare delle debolezze dei campioni d’Italia, stralunato Dzeko che in altri tempi avrebbe dato il colpo del ko: i commenti dopo Roma-Juve sono numerosi come le chiavi di lettura di una partita che certifica la dipendenza da Ronaldo dei bianconeri ma lancia anche tanti segnali d’allarme alla prima vera partita difficile della nuova gestione. Per Marcello Chirico è un passo indietro deciso per la Juve.

Per Chirico sembrava la Juve di Sarri

Il giornalista de Il Bianconero ringrazia Cr7 (“grazie a Dio questo giocatore immortale gioca nella Juventus, altrimenti non so chi , al suo posto, riuscirebbe a buttarla sempre dentro”) e sottolinea che si è vista una brutta Juve di Pirlo, tutto il contrario di quella ammirata ed elogiata nel debutto in campionato. Per lunghi tratti, se non addirittura per tutti i 90’, è sembrato di rivedere la brutta Juve di Sarri: lenta, confusionaria, priva di un gioco e di un’identità.

Chirico boccia Rabiot e Morata

Poi arrivano le bocciature dei singoli. Il primo è Rabiot (“non capisco come mai Pirlo non lo abbia tolto all’inizio della ripresa, considerato aveva già preso un giallo per il rigore: come si fa ad alzare il braccio in quel modo? Adrien, si gioca a calcio non a basket”), il secondo è Morata: “schierarlo da subito in questa condizione fisica (pessima) è stato un altro mezzo suicidio. Praticamente abulico”.

Chirico impietoso con Arthur

Anche Arthur viene stroncato da Chirico: “Dovremmo chiedere informazioni a Federica Sciarelli su Arthur: quando è entrato, chi lo ha visto? Rimproveravamo spesso a Pjanic la sua lentezza, il brasiliano in questo lo supera”.

I tifosi difendono Arthur

La bocciatura dell’ex Barcellona non trova d’accordo i tifosi bianconeri: “Arthur ci ha permesso di non subire altri gol tenendo sempre palla anche quando raddoppiato, e quando recupererà condizione fisica sarà un titolare fisso” o anche: “Non sono d’accordo su Arthur….io l’ ho visto bene…..giocare bene la palla e un velocità ….dettare i tempi e tenere il possesso …non per niente la Juve è migliorata..”.

Un altro fan aggiunge: “Su Arthur non sono d’accordo, perché nella criticità di come si era messa la partita, ha evitato insieme a Douglas Costa di essere schiacciati negli ultimi 10 minuti. Non aveva minimamente paura di farsi dare la palla ed era difficilissimo togliergliela”.

I fan se la prendono con Paratici

Nel mirino però entra la dirigenza bianconera: “Con Morata la Juve gioca in inferiorità numerica, sarebbe stato meglio tenere Higuain che buttare soldi in un giocatore mediocre, Paratici sta confirmando la sua incompetenza” e infine: “Dati via Mandukic e Higuain perché segnavano poco. Preso Morata che non segna mai a 10 milioni in presto con il “diritto” di riscatto a 45, quando sul mercato è quota 35 milioni. Paratici e Nedved, cambiate mestiere!”.

SPORTEVAI | 28-09-2020 08:35