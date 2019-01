Juve, colpo last minute in difesa

Oltre al danno, anche la beffa. La Juventus è fuori dalla Coppa Italia (torneo che aveva vinto, consecutivamente, negli ultimi quattro anni) e, soprattutto, è alle prese con un nuovo infortunio. Dopo Barzagli e Bonucci, anche Chiellini si è fermato (da valutare l'entità dell'infortunio, si parla di 15 giorni di stop per un problema al polpaccio). Difesa in totale emergenza, nonostante l'arrivo di Caceres dalla Lazio, al posto del partente Benatia. Una situazione complicata che potrebbe portare ad un colpo last minute, da parte dei bianconeri, in queste ultime ore di mercato.

Paratici, uomo mercato dei bianconeri, sarebbe già al lavoro per trovare una soluzione. Sarebbero due i nomi in gioco. Il primo sarebbe quello di Bruno Alves, attualmente in forza al Parma. L'esperto difensore portoghese, grande amico di Cristiano Ronaldo, è considerato incedibile dai ducali: "Abbiamo già fatto il rinnovo, dobbiamo solo scriverlo e io non faccio certo il rinnovo per poi cederlo in prestito", il commento di Faggiano, ds del Parma, a Sky Sport. Tuttavia, la Juventus ci starebbe pensando e potrebbe farsi avanti in maniera importante.

L'alternativa a Bruno Alves sarebbe Vida, giocatore in forza al Besiktas e accostato, recentemente, alla Roma. Il 29enne nazionale croato ha una grande esperienza e potrebbe tornare utile alla causa bianconera, anche se non ha mai giocato nel massimo campionato italiano. Nelle ultime ore, si è fatto anche il nome di Savic, sotto contratto con l'Atletico Madrid. C'è chi ha ipotizzato anche un tentativo per Miranda (voglioso di cambiare aria, trattato anche dal Monaco). Difficile che l'Inter dia via il forte brasiliano ad una rivale come la Juventus. Insomma, se la Vecchia Signora vorrà un mettere a segno un colpo di mercato last minute, servirà un guizzo importante da parte di Paratici.

SPORTAL.IT | 31-01-2019 08:15