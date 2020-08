Juve, colpo sfumato: sul web la rivolta dei tifosi

Non solo un popolo di allenatori e commissari tecnici, nel corso degli anni i tifosi italiani sono anche diventati dei grandi esperti di calciomercato, soprattutto internazionale. In casa Inter si è scatenato un putiferio per il mancato arrivo di Sandro Tonali, in casa Juve invece a scatenare la reazione dei fan è Van De Beek.

Nella giornata di ieri il giocatore dell’Ajax ha rotto gli indugi e ha deciso di scegliere il Manchester United come prossimo passo della sua carriera con un trasferimento da 40 milioni di euro. Una cifra e una scelta che hanno scatenato un vero e proprio dibattito nel mondo del calcio italiano e in particolare di quello bianconero.

Valutazioni alle stelle

A far notare le discrepanze del mercato negli ultimi tempi ci pensa Tom: “Haaland costato 45 milioni, van De Beek 45 milioni. E il Sassuolo ne vorrebbe 40 per Locatelli”, spiega su Twitter. Un punto di vista che in tanti condividono: “40 milioni sono follia pura così come i 35 per Tonali e i 60 per Chiesa. Gente da panchina, non scherziamo. In Italia appena uno gioca 6-7 partite buone decuplica il valore. Unico forte e di prospettiva è Zaniolo”.

E c’è chi punta sull’Olanda come terra di conquista di calciomercato come sottolinea Alessandro: “Van De Beek al Manchester United per 40 milioni o poco più lo considero un insulto personale. A me e a De Ligt. Mi riterrò soddisfatto solo quando l’Olanda intera con tutte le giovanili dell’Ajax dentro, sarà annessa alla Continassa”.

Mercato in attesa

Sono tanti i tifosi che giudicano con un po’ di “prudenza” il mercato della Vecchia Signora. La nuova era Pirlo è senza dubbio iniziata dando una maggiore importanza ai conti da sistemare dopo alcune spese del passato. Ma molti fan bianconeri fanno notare che le operazioni come quella di Van De Beek sono quelle da portare a termine a tutti i costi se si vuole costruire una squadra giovane e vincente.

SPORTEVAI | 31-08-2020 08:49