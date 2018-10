Juve come il Real: Zidanes y Pavones, ecco chi può arrivare

Il presidente Agnelli l’aveva fatto capire già tempo fa: il Real Madrid, quello storico non quello in crisi di oggi, è il modello da seguire sia a livello imprenditoriale e di marketing che come mosse di mercato. Forse anche su questo punto s’è consumata la rottura con l’ex dg Marotta: la Juve ora cerca altri colpi alla Ronaldo perseguendo quelle che per anni è stata la filosofia delle merengues, ovvero Zidanes y Pavones, top-player e talenti promettenti, magari anche dal vivaio. Il colpo Ronaldo (e il ritorno di Bonucci) rientrano in questa strategia ma Paratici sta già lavorando per il futuro e sono pronte altre operazioni. La prima potrebbe portare già a gennaio all’arrivo di un altro campione. Lo scrive anche la Bild: James Rodriguez non è felice al Bayern e i bavaresi non sono felici di lui. A volerlo in Germania era stato Ancelotti, che l’ebbe al Real, ma ora il colombiano non gode più della fiducia di prima.

CHI ENTRA E CHI ESCE – Un affare possibile a costi non insostenibili per la Juventus che già nella finestra invernale farà un tentativo per portarlo a casa. Il sogno resta sempre il Pogback e si sta lavorando in due direzioni per il ritorno del francese: la prima prevede il prestito con obbligo di riscatto per 70 milioni di euro complessivi, la seconda uno scambio con Alex Sandro (più conguaglio) visto che l’esterno è da sempre un pallino del Manchester United. Per Pogba sarebbe pronto anche un quinquennale a cifre super (oltre 10 milioni netti all’anno). E che succede se va via Sandro?

ESTERNI CERCASI – Nessuna paura, nessun club come la Juve è abile a pescare esterni (bassi o alti che siano), dai tempi di Dani Alves fino a Cancelo. Già identificato il profilo giusto. Si tratta di Bernat del Psg (seguito anche dal Napoli la scorsa estate). Sempre nel club parigino resta sotto osservazione vigile Rabiot anche se su di lui la concorrenza è tremenda. Perde quota invece l’ipotesi di prendere De Gea a parametro zero: nessuna voglia di fare uno sgarro a club amici ma anche la consapevolezza che con Szczesny e Perin il dopo-Buffon è assicurato per parecchi anni ancora.

SPORTEVAI | 30-10-2018 11:35