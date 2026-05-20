Juve, Comolli in bilico: il discorso alla squadra e il retroscena sulla cena di fine anno. Elkann spazientito

Le parole dell’ad alla squadra dopo il ko con la Fiorentina hanno lasciato freddezza e tensioni. Intanto Spalletti consolida il proprio peso nel progetto bianconero.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Juventus vive uno dei momenti più delicati degli ultimi anni e il clima attorno alla Continassa appare sempre più pesante con il passare dei giorni. La sconfitta contro la Fiorentina ha fatto esplodere tensioni che covavano da tempo dentro il gruppo squadra e all’interno della struttura dirigenziale, portando alla luce una crisi che non riguarda soltanto i risultati. Le difficoltà di Damien Comolli nel gestire rapporti e leadership stanno alimentando dubbi profondi anche ai piani alti del club, tanto che John Elkann avrebbe già iniziato una serie di riflessioni sul futuro dell’attuale assetto societario.

Nel frattempo Luciano Spalletti continua a guadagnare centralità nel progetto tecnico, forte di una credibilità che oggi appare superiore rispetto a quella di gran parte del management. La sensazione è che le prossime settimane possano diventare decisive per ridefinire gli equilibri interni della Vecchia Signora.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il discorso di Comolli e la freddezza dello spogliatoio

A colpire maggiormente l’ambiente bianconero è stato soprattutto il confronto andato in scena alla Continassa dopo il pesante ko contro la Fiorentina. Durante la riunione con squadra e staff tecnico, Spalletti avrebbe lasciato spazio a Damien Comolli per un intervento destinato però a creare ulteriore distanza con il gruppo. La frase pronunciata dall’amministratore delegato — “Inutile parlarvi, se i risultati sono questi” — avrebbe lasciato interdetti diversi giocatori, già provati dal momento complicato della stagione.

Il problema, secondo quanto filtra dall’ambiente juventino, non sarebbe stato soltanto il contenuto del messaggio ma anche il modo in cui è stato percepito da una squadra che fatica a riconoscere in Comolli una figura vicina alle dinamiche dello spogliatoio. Il gelo successivo al confronto racconta molto di una frattura interna che oggi sembra sempre più evidente.

La cena di fine anno e il segnale che ha irritato il club

A rendere ancora più pesante il clima è stato anche un retroscena legato all’organizzazione della cena di fine stagione, pianificata dai giocatori prima ancora della sfida contro la Fiorentina. Un dettaglio che all’interno del club sarebbe stato vissuto come il simbolo di una gestione superficiale di un momento delicatissimo, soprattutto considerando che la qualificazione alla prossima Champions League è ancora tutta da conquistare.

Dopo la sconfitta dell’Allianz Stadium, naturalmente, la cena è stata immediatamente annullata, ma il danno dal punto di vista dell’immagine interna era ormai fatto. Alla Continassa molti hanno letto quell’episodio come la dimostrazione di una squadra poco lucida nella percezione della pressione e del peso delle ultime partite stagionali. In una Juventus storicamente abituata a vivere ogni dettaglio con ossessione competitiva, anche segnali apparentemente secondari finiscono inevitabilmente sotto osservazione.