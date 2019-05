Juve contro tutti da Paolo Bonolis

Venerdì 10 maggio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con 'Ciao Darwin 8', condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti.

La sfida di questa settimana sarà Juve vs Tutti. A capitanare le due squadre, rispettivamente, Giampiero Mughini e Raffaele Auriemma.

Grande successo sul web per la bellissima Madre Natura apparsa nella scorsa puntata: Alba Vejseli. La modella di 23 anni, per metà albanese e per metà greca, vive a Milano, è molto attiva sui social ed è appassionata di sport. Attesa per la nuova splendida depositaria del meccanismo della casualità scelta per questa puntata.

SPORTAL.IT | 09-05-2019 14:47