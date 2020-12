Juve, corsa a tre per il parametro zero ma i tifosi hanno paura

Da qualche anno, il mese di dicembre è particolarmente importante per il mercato della Juventus. Sin dai tempi di Beppe Marotta a.d., è in questo periodo dell’anno che la Juve costruisce gli accordi per l’ingaggio a parametro zero di giocatori da aggregare poi alla squadra a stagione conclusa, in estate. E quest’anno, anche a causa della crisi del calcio causata dal Covid, saranno molti i campioni che a gennaio potranno firmare per una nuova squadra e Fabio Paratici non vuole lasciarsi scappare qualche buon affare.

Corsa a tre per Alaba

Uno di questi è David Alaba, autentico jolly del Bayern Monaco deciso a cambiare aria dopo aver vinto tutto in Baviera. Alla Juventus un giocatore come Alaba, capace di giocare in ogni ruolo della difesa e del centrocampo, servirebbe eccome, soprattutto se andrà avanti il progetto tattico di Andrea Pirlo.

Ma arrivare al campione austriaco non sarà facile, come spiegato da Nicolò Schira. “La corsa per ingaggiare David Alaba come parametro zero è aperta – ha scritto il giornalista su Twitter – La Juventus è molto interessata, ma anche Psg e Chelsea (che ha offerto al giocatore un contratto triennale) hanno mostrato interesse. Le trattative vanno avanti con l’agente Pini Zahavi. Alaba chiede un contratto di 4 anni con un ingaggio da 15 milioni di euro l’anno”.

Le difficoltà sono duplici: da un lato la concorrenza di due top club come Psg e Chelsea; dall’altra le pretese, altissime, del giocatore. Per questa ragione, i tifosi juventini non sembrano scaldarsi molto alla notizia dell’interesse della Juve per l’austriaco.

Per i tifosi l’austriaco non vale 15 milioni l’anno

“Se Alaba chiede tanto, allora la Juve non è in corsa, non si può permettere neanche di rinnovare Dybala”, fa notare Pigna nei commenti. “Ma Alaba è un giocatore che ha provato il suo valore sulla scena internazionale, Dybala no”, ribatte UltraD.

Per Ceppen, Alaba non vale tanto: “15 milioni se li andasse a prendere altrove, grazie”. Stessa opinione per BlancoCris: “Alaba non è così bravo da meritare quei soldi, la Juve dovrebbe rinunciarci”.

Marco, infine, sottolinea come accontentare Alaba significherebbe creare problemi nello spogliatoio: “Certo se danno 15 netti ad Alaba, poi chi li sente Morata, Dybala, De Ligt etc…”.

SPORTEVAI | 03-12-2020 11:47