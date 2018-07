Juve, CR7 a Torino: lunedì primo allenamento

La lunga attesa è finita. Dopo l'antipasto in occasione delle visite mediche e della conferenza stampa di un paio di settimane fa, Cristiano Ronaldo è finalmente pronto a tornare a Torino, questa volta per restarci. Il portoghese atterrerà all'aeroporto di Caselle nel pomeriggio di domenica e lunedì svolgerà il suo primo allenamento da giocatore della Juventus.

Ad accoglierlo, però, non ci sarà Massimiliano Allegri, impegnato nella International Champions Cup. Alla Continassa, CR7 troverà Beppe Marotta e il collaboratore tecnico Aldo Dolcetti, che seguirà l'allenamento. Ronaldo sarà però in buona compagnia. Insieme con lui si alleneranno infatti anche gli altri reduci dal Mondiale: Higuain, Dybala, Douglas Costa, Bentancur e Cuadrado, che gli ha ceduto la maglia numero 7.

Il cinque volte Pallone d'Oro si ricongiungerà con i suoi nuovi compagni al rientro della Juventus dalla tournée negli Stati Uniti. Prima di fare ritorno a Torino, infatti, la 'Vecchia Signora' affronterà le All Stars della MLS e soprattutto il Real Madrid. L'esordio di Cristiano Ronaldo dovrebbe quindi avvenire il 12 agosto, quando a Villar Perosa è in programma la tradizionale amichevole in famiglia. Un appuntamento che tutti i tifosi bianconeri hanno già segnato sul calendario con un circolino rosso.

SPORTAL.IT | 29-07-2018 10:20