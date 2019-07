Juve, CR7 sicuro: "Vinceremo la Champions"

La Champions League è la grande ossessione della Juventus. Un trofeo che, negli ultimi anni, la Vecchia Signora ha sfiorato in più occasioni. Per provare a vincerla, la dirigenza bianconera, la scorsa estate, si è affidata a Cristiano Ronaldo, uno che ha dimostrato di saperla vincere, da autentico protagonista.

Dopo aver fallito il primo tentativo, il cinque volte Pallone d'Oro (in corsa per il sesto) è pronto a riprovarci quest'anno. Il fuoriclasse bianconero è convinto che la Juventus abbia tutto per arrivare fino in fondo e alzare il trofeo: "La Juve vincerà la Champions League. Non so se quest'anno o il prossimo ma arriverà", le sue parole rilasciate a Marca.

Il portoghese, a Madrid per ricevere un importante riconoscimento personale, si è soffermato anche sulla decisione di lasciare il Real Madrid per accasarsi a Torino, sponda Juventus: "Dopo quello che ho vinto a Madrid avevo bisogno di un cambiamento, di un'altra motivazione". Poi una promessa che preoccupa tutte le avversarie della Vecchia Signora: "Ho ancora la forza e il desiderio di continuare a vincere".

Cristiano Ronaldo, 34 anni, nella sua prima stagione in bianconero, ha vinto lo Scudetto e la Supercoppa Italiana, segnando 28 reti in 43 gare. Il "7" ha voglia di continuare a vincere e, soprattutto, di portare a Torino quella Champions League che la Juventus sogna da tanto, troppo tempo. Quest’anno ci proverà insieme al nuovo allenatore bianconero Maurizio Sarri e ad una nuova squadra ancor più forte rispetto alla passata stagione, con tanti volti nuovi (forse anche Romelu Lukaku, accostato, sempre più, alla Vecchia Signora).

SPORTAL.IT | 30-07-2019 07:37