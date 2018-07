Cristiano Ronaldo alla Juve: tutti i dettagli del colpo del secolo

Tutto nello spazio di un’ora. Prima il comunicato del Real Madrid, poi la lettera d’addio di Cristiano ai tifosi (più che alla società…) dei blancos e infine le poche righe più attese dai tifosi della Juventus, pronti a trasformare quel tweet nello sfondo dei propri telefoni o computer. Adesso ogni tassello è andato al proprio posto e come avevamo facilmente previsto qui su Virgilio Sport Cristiano Ronaldo è un attaccante della Juventus.

Il tutto al termine di una giornata iniziata con la mossa risolutiva, quella di Andrea Agnelli, che prima di pranzo è salito su un aereo che da Pisa lo ha portato a Kalamata. Destinazione Peloponneso, dove Cristiano si sta godendo le vacanze dopo l’eliminazione al Mondiale. A Navarino Agnelli e il numero 7 più famoso del mondo hanno trovato Jorge Mendes, l’agente-mediatore che ha avuto un ruolo determinante nell’affare e che poco prima aveva incontrato Florentino Perez per recapitare l’offerta giusta dei campioni d’Italia: 105 milioni (che la Juve avrebbe poi comunicato essere diventati 112 tasse comprese…) e affare fatto.

Questo l'addio dei campioni d'Europa alla propria stella: "Il Real Madrid comunica che, assecondando la volontà e la richiesta di Cristiano Ronaldo, ha consentito il suo trasferimento alla Juventus. Ha dimostrato di essere il più forte al mondo, ma al di là dei titoli è stato un esempio di lavoro, senso di responsabilità, talento e di voglia di superare se stesso. Per il Real Madrid Cristiano Ronaldo sarà sempre uno dei suoi grandi simboli e un modello per le prossime generazioni".

E questo il congedo del portoghese: "Ho solo sentimenti di grande gratitudine per questo club: posso solo ringraziare tutti per l'affetto che ho ricevuto. Tuttavia, credo che sia giunto il momento di aprire una nuova fase nella mia vita ed è per questo che ho chiesto al club di accettare il mio trasferimento. Il Real Madrid ha conquistato il mio cuore e quello della mia famiglia. Grazie a tutti e, naturalmente, come ho detto la prima volta nel nostro stadio nove anni fa: 'Hala Madrid'".

Infine, alle 18.55, l’ultimo tassello, l’informazione (a borsa chiusa…) data dalla Juventus: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Real Madrid Club De Fùtbol S.p.A. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dos Santos Aveiro Cristiano Ronaldo a fronte di un corrispettivo di € 100 milioni, pagabili in due esercizi, oltre il contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA e oneri accessori per € 12 milioni”.

Si chiude così il martedì più dolce per i tifosi della Juventus, che adesso aspettano di cerchiare un’altra data, quella dell’arrivo in Italia del nuovo idolo con presentazione annessa: tutto previsto per inizio settimana.

SPORTAL.IT | 10-07-2018 19:25