Juve, Cristiano Ronaldo lascia Funchal: la mossa anti pandemia

Cristiano Ronaldo vuole essere al meglio al rientro in campo dopo il lungo stop causato dalla pandemia di Coronavirus che sta bloccando l’Europa. I media portoghesi hanno immortalato il cinque volte Pallone d’Oro mentre si allena allo stadio di Madeira, alla ricerca della miglior condizione nonostante la quarantena forzata.

Inoltre l’attaccante della Juventus, secondo quanto riporta Correio de Manha, avrebbe lasciato Funchal insieme a Georgina e ai figli per trasferirsi in una villa di lusso a Caniçal, sempre sull’isola di Madeira ma in una zona più a est.

Ronaldo avrebbe preso una villa in affitto a 4mila euro a settimana, con cinque camere da letto, una sala giochi per i figli, una palestra, una piscina, oltre a un grande giardino dove allenarsi e rimettersi in forma senza spostarsi sempre fino allo stadio. Inoltre la famiglia godrebbe di maggior privacy.

La Serie A studia il ritorno in campo a fine maggio, o al massimo nella prima settimana di giugno: Cristiano Ronaldo potrebbe rientrare subito nella prossima settimana, dopo Pasquetta.

CR7, a Funchal da dopo Juventus-Inter per stare vicino alla madre malata, dovrà osservare nuovamente 14 giorni di quarantena al rientro in Italia, prima di potersi mettere al lavoro. E così tutti i suoi compagni di rientro dall’estero: Higuain, Khedira, Pjanic, Douglas Costa, Danilo, Alex Sandro, Szczesny e Rabiot.

SPORTAL.IT | 09-04-2020 14:30