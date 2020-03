Juve, Cristiano Ronaldo: le parole di mamma Dolores dopo il dramma

Cristiano Ronaldo tira un sospiro di sollievo: mamma Dolores sta meglio. Dopo il grande spavento di martedì, la madre del fuoriclasse della Juventus ha voluto tranquillizzare tutti sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 2 milioni di follower: “Volevo solo dirvi che mi sto riprendendo bene, anche se non mi fa piacere stare sdraiata a letto per molte ore, ma so che è per il mio bene..”.

Dolores Aveiro era stata ricoverata d’urgenza martedì per un ictus a Funchal, isola di Madeira, dove è stata subito raggiunta dal figlio Cristiano Ronaldo (accompagnato da Georgina e Cristianinho) con un aereo privato.

I medici hanno tranquillizzato subito CR7, che già mercoledì pomeriggio si allenava regolarmente con la squadra in vista del match di domenica sera contro l’Inter.

“Tra pochi giorni riprenderò la mia normale routine, se Dio lo vorrà. Tutto quello che mi è successo è stato solo un grande spavento ma sono consapevole di quello che mi è accaduto e devo dire che sono stata fortunata”.

“Colgo l’occasione per ringraziare i medici e tutto il personale che si è preso cura di me, ma anche tutti quelli che mi hanno mandato messaggi di supporto e di preghiera. Ringrazio anche i miei cari figli, i nipoti e gli amici e a tutti voglio dire: Dolores tornerà presto!”.

SPORTAL.IT | 05-03-2020 17:28