Juve, Cristiano Ronaldo risponde a tutti

A poche ore dalla super sfida, in programma alle 18.00, all’Allianz Stadium, contro il Napoli di Ancelotti, Cristiano Ronaldo, via social network, si è lasciato andare ad una serie di affermazioni decisamente interessanti. In primis, un ringraziamento ai tanti tifosi che stravedono per lui: "Volevo ringraziarvi per il sostegno che mi date sempre – ha detto Ronaldo in diretta, via social network -: siete sempre al mio fianco, continuate a supportarmi perché siete importanti affinché possa lavorare sempre al meglio, per essere il numero uno: quello è l’obiettivo. Abbiamo una bella partita contro una grande squadra: siamo concentrati e vogliamo vincere".

Parole al miele anche per la città di Torino (anche se ha evidenziato come gli piacciano anche tante altre città e, soprattutto viaggiare), Poi, ecco la frecciata all'indirizzo della Fifa (non ha partecipato all'evento): "Salah ha meritato il Puskas Award ma certamente il mio gol in rovesciata contro la Juve in Champions è stato il migliore. Complimenti anche a Modric per il premio The Best. La vita va così: a volte si vince e altre volte si perde. Io ho mantenuto lo stesso livello per 15 anni, quindi sono contento di ciò che ho fatto. La mia giocata preferita? Vincere. Vincere e fare gol", il suo pensiero, con tanto di sorriso.

Insomma, un CR7 carico e pronto a dimostrare, come sempre, sul campo, di essere il numero uno. Al momento ha segnato tre gol in sei gare di campionato. Ora è pronto a fare la differenza nel primo, vero, big match della stagione. Allegri ha invitato i compagni a dialogare meglio con il portoghese: "Dobbiamo servirlo meglio". CR7 sa che, per restare al top, deve continuare a fare quello che sa far meglio: segnare. Napoli avvisato.

SPORTAL.IT | 29-09-2018 08:40