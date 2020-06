Juve, Cristiano Ronaldo scuote la squadra. Sarri si gioca tutto

"Mai arrendersi": il post su Instagram di Cristiano Ronaldo, inviato nella serata di domenica, è un messaggio a tutto il mondo bianconero, ancora scosso dalla finale di Coppa Italia persa contro il Napoli e dalle zero reti segnate dagli uomini di Sarri nelle prime due partite dopo la ripresa.

La Juventus affronta nella serata di lunedì il Bologna al Dall'Ara con l'obiettivo di cancellare al più presto lo smacco subito in coppa, e scacciare i dubbi sul lavoro del mister toscano, sempre più nel mirino della critica e dei tifosi. CR7 ha così inviato un messaggio a tutto il popolo bianconero, chiamandolo all'unità in un momento così importante: "Mai arrendersi, sempre concentrati sul prossimo obiettivo… Tutti insieme #finoallafine".

La gara contro i rossoblu darà il via al tour de force in campionato e alla volata scudetto con Lazio e Inter che potrebbe durare fino ai primi di agosto. Sarri, che in caso di sconfitta o prestazione deludente vedrebbe di nuovo traballare la sua panchina, riproporrà il tridente con Dybala falso nueve, con ai suoi fianchi Douglas Costa e Cristiano Ronaldo, ancora sulla fascia.

A centrocampo dovrebbe essere confermato Miralem Pjanic: Sarri ha smentito qualsiasi tensione con il bosniaco, riaffermando una volta di più il suo ruolo cruciale nella formazione bianconera. Con lui ci saranno Bentancur e Matuidi. In difesa, De Sciglio sostituirà l'infortunato Alex Sandro, mentre in porta torna Szczesny.

