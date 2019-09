Juve, Cuadrado: "Non pensavo di giocare"

Autore di un gol straordinario, Cuadrado è stata una gradita sorpresa in quel di Madrid. Sarri l'ha impiegato come esterno d'attacco: "Non pensavo di giocare perchè il mister mi stava provando da terzino, però aveva parlato con me, mi ha detto che voleva provare così, che conosceva le mie caratteristiche come esterno, quindi per me è stata una sorpresa e sono molto contento perchè ho cercato di fare quello che mi ha chiesto lui, al meglio per la squadra", le sue parole a JTV.

Sul pareggio con l'Atletico, il colombiano è sincero: "Abbiamo fatto una grande partita di fronte a una grandissima squadra a cui non è facile fare gol. Peccato, alla fine due calci piazzati e ci fanno gol. Però la cosa più importante è che non abbiamo perso".

SPORTAL.IT | 19-09-2019 07:22