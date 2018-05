Juve-Darmian, ci siamo

Ormai ci siamo. La lunga trattativa tra Juventus e Manchester United per riportare Matteo Darmian in Italia è giunta alle battute finali.

Infatti la società bianconera, che ha l'ok del giocatore da ormai 5 mesi, per un contratto quinquennale, sta limando gli ultimi dettagli con i Red Devils per definire l'affare.

Dopo il benestare di Mourinho alla cessione del terzino italiano, l'accordo tra le due società dovrebbe stanziarsi intorno ai 13 milioni di euro, con il club inglese che infatti si sta muovendo su Fred dello Shaktar proprio per sostituire Darmian.

La dirigenza bianconera ha così la possibilità di iniziare il mese di giugno ufficializzando sia Emre Can che Darmian, aspettando Perin, e muovendo decisi passi in avanti in quel progetto di restyling della rosa, concordato con Allegri nel summit alla Continassa di qualche giorno fa.

