Juve, De Gea nel mirino

La Juventus vuole regalare ai propri tifosi David De Gea.

Il portiere del Manchester United è in scadenza di contratto a giugno e non ha ancora intavolato alcun discorso di rinnovo con la società inglese, che rischia così di doverlo lasciar partite a parametro zero.

In estate De Gea era stato a un passo dalla firma con il Real Madrid, che poi ha virato su Thibaut Courtois, e ora sarebbe finito nel mirino della dirigenza bianconera.

Nonostante le diverse pretendenti, tra cui il Paris Saint Germain, la Juventus sembra essere in leggero vantaggio, grazie anche agli ottimi rapporti con l'agente di De Gea: Jorge Mendes.

SPORTAL.IT | 14-11-2018 16:55