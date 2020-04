Juve, Diaconale attacca Ronaldo: polemica infinita

Diaconale ancora all’attacco. Il responsabile della comunicazione della Lazio sale ancora una volta alla ribalta come molte volte è successo nel corso di questo lungo periodo di stop della serie A. Ai microfoni di RadioSei arriva l’ennesima invettiva contro i bianconeri e in particolare modo contro Cristiano Ronaldo sul tema allenamenti.

L’attacco

“C’uno schieramenti incentrato su un conformismo fondato sui pregiudizi anti-Lazio, che mi spingono a essere una voce fuori dal coro. Tutti i media si muovono all’unisono per criticare la Lazio e il presidente Lotito. Qualsiasi cosa si faccia i tifosi biancocelesti sono brutti e cattivi. Un pregiudizio totalmente ingiustificato contro cui io combatto da tempo. Lo stesso nei confronti di Lotito. E’ vero che io sono il suo portavoce, ma spesso esprimo il mio giudizio che ovviamente è in linea con quello della società. La Lazio ha 120 anni e merita più rispetto”.

Allenamenti

“La ripresa a maggio non è una sconfitta per noi – continua Diaconale nel suo intervento – La posizione della Lazio è sempre stata a favore della ripresa ma fatta in sicurezza e il fatto che probabilmente si riparta è una vittoria. Ma l’impressione è che ci sia stato un po’ di favoritismo. Mi riferisco ai giocatori all’estero che avranno la possibilità di rientrare e riprender gli allenamenti come i giocatori della Lazio. Per con una differenza, quelli biancocelesti sono rimasti a casa, dal Portogallo invece ho visto delle splendide immagini di Ronaldo che si allenava in un bel campo di calcio. Loro si sono allenati tranquillamente all’estero, noi non abbiamo potuto”.

Le reazioni

E ancora una volta le critiche e le reazioni sui social non sono mancate. Diaconale è in grado di scatenare polemiche a ogni intervento: “Non ne posso più di questi davvero – dice un tifoso – speriamo che si riparta e che la Juve vince lo scudetto all’ultima giornata con un rigore inesistente al 95’ giusto per godere un po’”. E ancora “Ma questo è ossessionato, in mezzo a questo disastro dice cose prive di significato”.

E c’è chi come Antonio che prova a spiegare la situazione: “Ronaldo è andato in Portogallo subito dopo la partita con l’Inter quando la zona rossa non esisteva ancora. Per legge se dimostra un motivo valido può andare in altri paesi rimanendo in quarantena (e gli è stato permesso avendo la madre che aveva un ictus). E le critiche si sprecano: “Diaconale e Zazzaroni ormai passano la quarantena insieme”, scrive Gianluca. Mentre Monica cerca motivazioni dietro questi sfoghi: “E’ chiaro avrà una moglie che gli rompe le scatole e lui si sfoga con noi. Mi sa che questo matrimonio deve finire”.

SPORTEVAI | 12-04-2020 09:49