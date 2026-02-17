Disfatta Juve col Galatasaray, è bufera su Yildiz, Kelly, Cabal e Thuram: mare di critiche anche per Spalletti

Il 5-2 di Istanbul e il rovinoso secondo tempo finiscono nel mirino dei sostenitori bianconeri: troppi errori in difesa, indice puntato pure sulla gestione del tecnico.

Neanche negli incubi peggiori, forse, i tifosi della Juventus avrebbero immaginato di tornare dalla tana del Galatasaray con cinque gol sul groppone, un passivo di -3 da provare a ribaltare nel ritorno a Torino, Bremer ko e Cabal espulso. A Istanbul è successo tutto ciò che di peggio poteva capitare alla Vecchia Signora, che ora si ritrova con un piede e mezzo fuori dalla Champions. Un boccone durissimo da digerire, anche perché Osimhen e compagni hanno mostrato – soprattutto nel secondo tempo – di avere un altro passo rispetto alla Juve. Autrice, dal canto suo, di tanti, troppi errori in fase difensiva. Alcuni davvero grossolani.

Galatasaray-Juve: Yildiz c’è solo nel primo gol…avversario

Tra i primi a finire sul banco degli imputati è proprio il “responsabile” del primo gol dei turchi, Kenan Yildiz. Il trequartista bianconero ha perso un pallone pesante, innescando l’azione del vantaggio di Sara. “Ma dove è Yildiz nelle partite importanti?”, si chiede un tifoso commentando più in generale la prestazione del giovane juventino. “Io mi sono accorto che Yildiz era in campo solo perché ha regalato il primo gol al Galatasaray“, un altro commento pungente. “Da quando gli hanno triplicato lo stipendio Yildiz non ne azzecca più una. Speriamo che gli passi presto”, è un’altra considerazione. “Va detto che i turchi l’hanno massacrato e Makkelie non lo ha tutelato. Ma anche oggi prestazione impalpabile”, è un’altra analisi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cabal entra al posto di Cambiaso ammonito…e si fa espellere

Tante polemiche anche nei confronti di Cabal, gettato nella mischia da Spalletti dopo il riposo al posto di Cambiaso, ammonito e a rischio, e capace di rimediare due cartellini gialli in 22′. “La partita, mi dispiace dirlo, è stata rovinata da Spalletti che fa entrare Cabal. Ma ogni volta che gioca non lo vede che è pessimo?”, chiede un fan. “Povero Cabal, ma è colpa di chi lo ha comprato. Non è una colpa essere scarsi“, la surreale “difesa” di un tifoso. “Difesa oscena. Tra Cambiaso, Cabal e Kelly stasera peggio di un film horror. Ritorno compromesso“, si sfoga un utente su X. “Una sciagura Cabal, come questa gente possa giocare nella Juve è un mistero“, un’altra considerazione.

La premiata ditta Kelly-Thuram e gli altri gol regalati

La sconfitta, che poteva essere di misura, s’è trasformata in disfatta a causa degli altri pasticci della Juve. Prima Thuram e Kelly, poi una mancata chiusura dello stesso Kelly su Osimhen hanno spianato la strada alla “Manita” dei turchi. “Kelly ridicolizzato di nuovo: Inadeguato per la Champions! Contro il Pisa invece è un fenomeno! Che disfatta!”, tuona un fan. “Cabal e Kelly, che disastri! Ringraziamo Giuntoli e Comolli…due visionari che hanno riempito la squadra di pippe e dissanguato Elkann!”, un’altra analisi feroce. E ancora: “Appena esce Bremer, Kelly ritorna quello dell’anno scorso”. Oppure: “Thuram e Kelly ammainano la bandiera bianconera“. E infine: “Non è colpa di Kelly, ma di Thuram”.

L’accusa a Spalletti: “Altro che rinnovo, la sua Juve un bluff”

Chiusura su Spalletti, “accusato” di non aver effettuato le scelte giuste una volta in vantaggio. “La Juve di Spalletti è stato un enorme bluff. Stasera l’umiliazione è stata totale, sotto ogni punto di vista”, scrive un tifoso indignato. “Spalletti è questo qui, prendere o lasciare, a viso aperto con tutti pur consapevoli di essere inferiori“, è il principale ‘capo d’imputazione’ per il tecnico visti gli errori in fase di disimpegno. C’è anche chi lascia parlare i numeri: “Nelle ultime 4 partite la Juve di Spalletti ha subito 13 gol perdendo 3 partite e pareggiandone 1. Sicuri di volerlo rinnovare?“. E infine: “Oggi Spalletti male male sia nella formazione iniziale senza attaccanti sia i cambi dopo…”.