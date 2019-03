Juve, dopo Ramsey un altro top dalla Premier

Dopo l'acquisto di Aaron Ramsey, la Juventus è pronta a tornare sul mercato inglese per puntellare il centrocampo, viste anche le possibili partenze di Miralem Pjanic e Sami Khedira.

In cima al taccuino del direttore sportivo Fabio Paratici c'è il nome di N'Golo Kantè del Chelsea. Il centrocampista francese è stato cercato anche dal Paris Saint Germain che avrebbe offerto ai Blues una cifra vicina ai 60 milioni di sterline, ricevendo un secco 'no' da Roman Abramovic.

Il campione del mondo è l'obiettivo numero uno dei bianconeri che però si starebbero muovendo anche per Ndombele, centrocampista dell'Olympique Lione che ha attirato l'attenzione di molti top club d'Europa.

L'assalto a N'Golo Kantè potrebbe esser fatto tramite le entrate della Champions League: la vittoria della Juventus contro l'Atletico Madrid in Champions League, infatti, non si è fatta sentire solo a livello sportivo, di morale e di immagine per i bianconeri. Ma ha avuto un enorme riscontro anche dal punto di vista finanziario.

Le azioni della Vecchia Signora hanno fatto registrare un sensazionale +17,4% al termine della giornata di contrattazioni. Questo significa che in una sola giornata il club ha recuperato qualcosa come 214,5 milioni di euro di capitalizzazione.

La singola azione della Juventus, al momento della chiusura di Piazza Affari, costava 1,436 euro. Peraltro qualche decimale in meno rispetto alla cifra di 1,58 euro toccata in mattinata, quando il titolo era stato sospeso per eccesso di rialzo non appena toccata la quota del +24%.

L'estate scorsa i tifosi bianconeri sognavano un clamoroso ritorno di Paul Pogbache era ai ferri corti con Josè Mourinho e il Manchester United. Miralem Pjanic aveva alimentato le speranze bianconere con queste parole: "Sicuramente lo sognano tutti i tifosi. Quelli che sono arrivati sono ottimi calciatori, ma ora la società penserà a come migliorare la squadra. Sarebbe un bentornato, ovviamente, più che un benvenuto".

SPORTAL.IT | 20-03-2019 17:05