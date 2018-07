Juve, dopo Ronaldo si vende: via tre pezzi pregiati

Salita alla ribalta mondiale per l’acquisto di Cristiano Ronaldo, la Juventus ora si concentra sul fronte cessioni. Tre i pezzi pregiati in uscita: il nome che fa più rumore è quello di Gonzalo Higuain, designato fin dall’inizio come partente in caso di arrivo di CR7.

I bianconeri lo hanno messo sul mercato e chiedono 55 milioni di euro per il suo cartellino. Secondo quanto riporta calciomercato.com, il bomber argentino non è particolarmente contento della decisione e potrebbe pretendere una buonuscita. Nel suo futuro si staglia il Chelsea, soprattutto se venisse ufficializzato l’arrivo di Maurizio Sarri.

A centrocampo, sta per fare le valigie Claudio Marchisio, da tempo ai margini della rosa di Massimiliano Allegri. Il Principino, che dopo l’arrivo di Emre Can ha ancora meno spazio, ha offerte da posti esotici. Lo vogliono club di Giappone, Cina, Australia, Emirati Arabi, ed MLS, ma anche il vicino Monaco.

In difesa, riflettori puntati su Daniele Rugani. Il Chelsea è pronto a incamerare il giocatore per 40 milioni di euro, ma anche in questo caso si attende l’annuncio di Sarri, che lo aveva allenato ai tempi dell’Empoli.

C’è la fila per Stefano Sturaro: il centrocampista 25enne è in in trattative con il Leicester, ma sarebbe stato contattato anche da Newcastle e Wolverhampton, riporta il Birmingham Mail.

Tra i giocatori sicuramente blindati c’è invece Miralem Pjanic, che sui social ha espresso tutta la sua felicità per l’arrivo di Ronaldo. Lo cerca il Barcellona ma la Juventus vuole tenerlo.

SPORTAL.IT | 12-07-2018 08:31