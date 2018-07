Juve, doppia offerta per Kean

In attesa di novità sul fronte CR7, si parla del futuro del giovane bomber Kean che dovrebbe essere all'estero. Dopo il prestito all'Hellas Verona (quattro gol in 20 gare), il 18enne attaccante è rientrato alla Juventus ma, molto probabilmente, farà presto le valigie.

La Juventus, per il suo gioiellino, chiede tra i 15 e i 20 milioni di euro. Secondo Sky Sport, sulle sue tracce ci sarebbero sia il Monaco che il Leganes. Da non escludere che possa anche restare a giocare in Serie A.

SPORTAL.IT | 10-07-2018 08:50