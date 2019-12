Juventus in campo per preparare la partita di domenica contro l'Udinese. Al Training Center di Vinovo i bianconeri sono scesi in campo in tarda mattinata: si sono allenati regolarmente in gruppo de Ligt, Douglas Costa e Bentancur, lavoro personalizzato sul campo per Aaron Ramsey.

Sabato, alla vigilia della gara, allenamento fissato al pomeriggio, e conferenza stampa di Sarri in programma alle 14.

SPORTAL.IT | 13-12-2019 15:06