Aaron Ramsey resta al centro delle indiscrezioni della stampa inglese. Secondo il Daily Star, Manchester United e Arsenal sarebbero pronti a duellare per il centrocampista gallese della Juventus.

In particolare Ramsey potrebbe rientrare in una possibile trattativa tra i bianconeri e i Red Devils per il ritorno di Pogba a Torino.

SPORTAL.IT | 17-02-2020 12:42