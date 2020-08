Juve, Dybala e Higuain restano un caso: bianconeri preoccupati

Sono due le questioni spinose che, al momento, tengono sotto scacco la Juventus e le impediscono di muoversi agilmente sul mercato: il rinnovo del contratto di Paulo Dybala e il braccio di ferro con Gonzalo Higuain. Due casi che devono essere risolti il più presto possibile, se si vuole pensare a rinforzare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo in vista di una prossima stagione che è già dietro l’angolo.

Il nodo Dybala, dei due, è quello più complicato da sciogliere. Il futuro bianconero della Joya resta ancorato a un filo, secondo ‘Tuttosport’, vista l’intenzione del club di non soddisfare la richiesta monstre di adeguamento dello stipendio: l’entourage del calciatore chiede 20 milioni di euro, cifra per la quale il club non è neanche intenzionato a discutere.

Alla finestra ci sono tre club: uno è il Paris Saint-Germain che, comunque vada a finire la finale di Champions League, vuole confermarsi ad altissimi livelli internazionali. Il secondo è il Manchester United, che vuole tornare ai fasti dell’era Ferguson con un calciatore che già nell’estate 2019 pareva vicino, prima che lo scambio con Lukaku sfumasse in extremis. Il terzo è il Barcellona, che teme di perdere Leo Messi: la Pulce è insostituibile, ma la Joya sarebbe un rimpiazzo di assoluto valore.

Quello legato al futuro di Higuain è l’altro caso che attanaglia la dirigenza bianconera: al momento non ci sono acquirenti disposti ad offrire al Pipita lo stesso stipendio che percepisce alla Juve (7,5 milioni di euro), ma i bianconeri vogliono evitare una stagione da ‘separato in casa’ che peserebbe non solo economicamente, ma anche da punto di vista psicologico all’interno dello spogliatoio.

Qui, però, la soluzione possibile c’è: una risoluzione del contratto anticipata di un anno rispetto alla scadenza che permetta a Higuain di discutere autonomamente con chiunque voglia, senza coinvolgere i bianconeri.

Risolti questi due dilemmi, la Juventus potrà tornare a concentrarsi sul mercato in entrata: l’obiettivo numero uno è Edin Dzeko della Roma, ma resta ancora la speranza di poter superare proprio i giallorossi nella corsa ad Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli.

Una cosa, però, è certa: servirà risolvere i casi Dybala e Higuain in tempi strettissimi: il rischio destabilizzazione nell’ambiente bianconero non è affatto da sottovalutare.

OMNISPORT | 23-08-2020 12:16