Juve, Dybala lancia un appello a Pogba

Paulo Dybala ha lanciato un appello a Paul Pogba.

L’argentino, nel corso di una intervista rilasciata a Tyc Sports, ha invitato il centrocampista francese a far ritorno a Torino per vestire la maglia bianconera.

“Con Paul ho mantenuto un bel rapporto anche dopo la sua partenza per l'Inghilterra, con lui mi trovavo benissimo in campo, avevamo molto feeling – le parole dell’ex Palermo -. Anche fuori dal campo ci siamo sempre trovati molto bene, e sentire che potrebbe tornare mi rende molto contento anche per la nostra amicizia, così la smetteremmo di fare videochiamate e torneremmo ad allenarci insieme. Creavamo sempre nuovi saluti, nuovi modi di festeggiare un gol, come quando ci toccammo con il dito dopo aver visto da poco Dragon Ball Z".

SPORTAL.IT | 08-06-2018 13:40