Juve, Dybala racconta il retroscena della vittoria in Champions

Paulo Dybala in sole due partite di Champions League giocate ha già eguagliato il suo record di gol (4) nella massima competizione continentale per club. La Joya all'Old Trafford ha rubato la scena a Cristiano Ronaldo segnando la rete della vittoria contro il Manchester United, e dopo la partita ha ammesso candidamente di essersi arrabbiato per la sua sostituzione, avvenuta nel corso della ripresa.

"Non sembravo felicissimo, non si vorrebbe mai uscire e stare sempre in campo. Capita di reagire così: è l'adrenalina. So che non devo reagire e chiedo scusa – sono le sue parole a Repubblica – . Mi rendo conto che non è giusto: dovevo accettare la sostituzione perché il mister ha molte scelte e non è facile per lui prendere decisioni. Ho commesso un errore, però sono cose che succedono".

L'attaccante argentino ha invece commentato così il suo feeling ritrovato con il gol in Europa: "Se mi sono consacrato? Cerco di lavorare e di fare le cose giuste. Quello che il mister mi chiede e che serve ai miei compagni. Sono contento per il gol. Champions? Non riuscivo a segnare in questa competizione, ce la mettevo tutta ma i gol non arrivavano. In Champions non riuscivo a segnare e non capivo il perché. Ora però che le cose vanno meglio non mi esalto troppo".

Sul posto da titolare: "Dipende solo da me. Devo far vedere che me lo merito. Cristiano ha il posto assicurato e so che quest’anno la concorrenza è tanta, e voglio meritarmi il posto da titolare. Siamo in tanti a lottare".

Dybala, definito "mortale" dai tabloid inglesi, ha pubblicato mercoledì sera una storia su Instagram, in cui ha condiviso una foto che lo ritraeva con la fidanzata Oriana Sabatini.

Questo il commento di Allegri sulla sua prestazione: "Dybala stasera ha fatto una bella prestazione, ma come aveva fatto nelle partite precedenti. Sabato poi l'ho tenuto fuori perchè era rientrato dalla Nazionale, aveva preso un colpo al ginocchio, poi è entrato. Stasera ha fatto una bella partita, poi quando è uscito, l'ho tolto perchè avevo bisogno di gente con gamba fresca che mi allungasse il campo. Il primo è stato lui ad uscire, il secondo è stato Cuadrado e il terzo Cancelo. Ma sono cambi importanti, perchè quelli che entrano, stasera sono entrati bene e hanno dato sostanza alla squadra. Comunque sono molto contento di quello che ha fatto. Era arrabbiato? No, assolutamente".

SPORTAL.IT | 25-10-2018 14:05