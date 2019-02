Juve, Dybala tra Liga e Premier League

Le indiscrezioni di mercato che vorrebbero la Juventus sulle tracce di Salah, stella del Liverpool, si stanno facendo sempre più insistenti. I tifosi bianconeri già sognano un attacco atomico formato da Cristiano Ronaldo e Salah, con il solito Mandzukic a dare una mano (il croato è una pedina fondamentale nello scacchiere bianconero).

Un tridente da sogno nel quale non troverebbe posto un certo Dybala. L'argentino sta vivendo la sua stagione più complicata da quando è approdato alla Vecchia Signora (estate 2015). Il cambio di ruolo (posizione più arretrata rispetto al passato) e l’ingombrante presenza di CR7, hanno fatto perdere certezze, soprattutto in zona gol, a Dybala. Nelle precedenti stagioni, l'argentino ha segnato, in bianconero, rispettivamente, 23, 19 e 26 gol. Quest'anno è fermo a quota sette, con soli due gol in campionato (li altri cinque li ha firmati in Champions League). Numeri che testimoniano le difficoltà dell'ex attaccante del Palermo.

La società continua a ripetere che la Joya è incedibile ma, l'impressione, è che, davanti ad un'offerta importante, la prossima estate possa anche partire. Il suo futuro potrebbe essere in Spagna o in Inghilterra. Il Real Madrid lo segue da tanto tempo (in più occasioni ha provato anche a sondare il terreno con la società bianconera) e potrebbe farsi avanti in maniera importante. Un clamoroso scambio con il Liverpool (con Salah nuovo asso bianconero) non è da escludere, così come qualche proposta monster di altri top club inglesi (attenzione al Manchester United, in odore di rivoluzione). Il futuro di Dybala dipenderà dal suo finale di stagione alla Juventus. La sfida con l’Atletico Madrid sarà l’occasione per dimostrare a tutti di essere ancora fondamentale per la Vecchia Signora.

SPORTAL.IT | 13-02-2019 08:30