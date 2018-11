Juve e Bayern verso un maxiscambio sul mercato

Uno scossone sul mercato arriva dalla Bundesliga: il Bayern avrebbe messo gli occhi su Paulo Dybala che a giugno potrebbe trasferirsi nel club tedesco. Rummenigge è sempre stato contrario alle spese folli (si ricorderà di come si fosse pubblicamente dissociato dall’operazione Ronaldo) ma ha sempre dato l’ok per operazioni intelligenti specie quando si tratta di campioni non di età avanzata e di sicuro valore. Le ultime prove della Joya hanno fatto riattivare l’interesse dei bavaresi. C’è stato al momento un colloquio assolutamente informale tra le due dirigenza, in occasione dell’ECA. Andrea Agnelli è presidente della Confindustria del calcio continentale e ne fa parte anche Rummenigge che la dirigeva fino a pochi mesi prima. Ottimi rapporti tra i due, anche se l’operazione non ha speranze di andare in porto a gennaio.

CHI VIENE E CHI PARTE – Il tema potrebbe essere affrontato per giugno perchè il Bayern ha un giocatore che interessa a Paratici, James Rodriguez, che è gestito da Mendes, il procuratore di Cr7 che ha già gestito anche l’affare Cancelo. Se prima era Mino Raiola a coordinare parecchie operazioni di mercato dei bianconeri ora Mendes ha preso il suo posto. James piace anche ad Allegri e con un forte conguaglio a favore della Juve l’affare si può fare. Soldi che Paratici metterà poi sul tavolo per un altro colpo: ovvero Marcelo.

FASCIA CALDA – Il terzino brasiliano a fine stagione lascerà il Real Madrid e non vede l’ora di tornare a giocare col suo grande amico Ronaldo. Un’operazione che si intreccia con la possibile partenza di Alex Sandro, che non ha ancora rinnovato. L’esterno ha il contratto in scadenza nel giugno 2020 e potrebbe essere ceduto per far cassa (valore stimato attorno ai 55 milioni di euro). Tutto rimandato in estate, dunque, tranne un movimento in uscita che potrebbe verificarsi alla riapertura invernale e che riguarda Kean. Il giovane attaccante bianconero, classe 2000, ha bisogno di spazio. Si va verso la cessione con un prestito secco o che possa garantire alla Juventus un diritto di riacquisto.

SPORTEVAI | 03-11-2018 10:18