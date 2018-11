Juve e CR7, tanti record nel mirino

Ennesima prova di forza della squadra bianconera. La Juventus sbanca anche San Siro, conquistando altri tre punti di grande peso e confermando di essere, al momento, praticamente imbattibile in campionato. La squadra di Allegri, nelle prime 12 giornate del massimo campionato italiano, hanno vinto 11 partite, pareggiando una sola gara (contro il Genoa). Si tratta di un record assoluto nella storia della Serie A. Mai nessuno aveva incamerato 34 punti (su 36 disponibili) nei primi 12 incontri disputati.

Ma la Juventus ha altri obiettivi personali importanti. Tra i più probabili, la possibilità di battere il primato di punti in singolo campionato, conquistato dalla Juventus stagione 2013/14 (102 punti totali). Attenzione anche al record di imbattibilità, attualmente nelle mani del Milan: 58 giornate consecutive, dal 26 maggio 1991 al 21 marzo 1993. L'ultima sconfitta patita dai bianconeri in campionato risale al 22 aprile 2018: 1-0 per il Napoli all'Allianz Stadium (rete decisiva di Koulibaly).

Oltre all’ottavo Scudetto consecutivo, la Juventus punta ad entrare ancor di più nella storia del calcio italiano, a suon di record. Sorride anche Cristiano Ronaldo che, oltre ad aver vinto il duello a distanza con Higuain, ha messo a referto il suo ottavo gol in campionato, il primo, su azione, a San Siro (è già a quota nove, se si considera anche la rete rifilata al Manchester United). Il portoghese ha postato una foto dei compagni di squadra in festa, con la scritta #finoallafine. Anche CR7 brama record personali importanti. Vincere la classifica cannonieri è un obiettivo a cui tiene molto. Con la rete al Milan, è secondo (insieme ad Immobile), a -1 da Piatek. Il portoghese ha già vinto il titolo di capocannoniere della Premier League (2007/08) e Liga (in tre occasioni). Gli manca quello italiano.

SPORTAL.IT | 12-11-2018 08:30