Juve: è il giorno di De Ligt, nonostante il Barça

Ormai non ci sono più dubbi. Matthijs De Ligt è, di fatto, un nuovo giocatore della Juventus. Il forte centrale olandese è atteso a Torino, dove comincerà la sua avventura in bianconero. Salvo imprevisti, l’ormai ex capitano dell’Ajax sbarcherà oggi in Italia. Si metterà subito a disposizione del tecnico Maurizio Sarri che potrebbe anche farlo esordire, domenica prossima, in ICC, contro quel Tottenham che, poche settimane fa, ha fatto sfumare il sogno Champions League dei lanceri.

Matthijs De Ligt firmerà un contratto di cinque anni, a 12 milioni di euro a stagione. All’Ajax, per il cartellino del giocatore, una cifra tra i 65 e i 70 milioni di euro (a cui andranno aggiunti i vari bonus e le commissioni). Secondo il Mundodeportivo, il Barcellona avrebbe provato un ultimo, disperato, tentativo per strappare l’olandese alla Juventus ma, davanti alle cifre economiche dell’operazione snocciolate dall’agente Mino Raiola, il club blaugrana si sarebbe tirato indietro in maniera definitiva.

Con l’approdo di Matthijs De Ligt alla Vecchia Signora, ecco che Fabio Paratici, direttore sportivo bianconero, dovrà ora concentrarsi sul fronte cessioni. Tanti i giocatori che potrebbero lasciare la Juventus. Da Gonzalo Higuain a Joao Cancelo, passando per Sami Khedira, Mario Mandzukic e Moise Kean. Intanto Mattia Perin sembra sempre più vicino alla firma con il Benfica, squadra che parteciperà alla prossima Champions League. Si cerca anche una sistemazione, probabilmente con la formula del prestito, per Marko Pjaca, reduce da una stagione non positiva alla Fiorentina.

SPORTAL.IT | 15-07-2019 08:52