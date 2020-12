Juve e Inter, beffa di mercato: l'obiettivo comune verso la Spagna

Il mercato di gennaio si avvicina ma c’è chi guarda già in prospettiva, cercando di sondare il terreno e anticipare le concorrenti internazionali per i top player europei. Così sta facendo il Real Madrid, alla ricerca di un rinforzo di spessore che giochi a centrocampo ma abbia al contempo spiccate attitudini offensive: l’identikit porta al nome di Sergej Milinkovic-Savic, che sembra sempre più lontano dalla permanenza alla Lazio.

A riportare l’apertura della trattativa è il portale web della rivista spagnola ‘Don Balon’, secondo cui sarebbe stato lo stesso tecnico delle merengues, Zinedine Zidane, a chiedere al presidente Florentino Perez il calciatore serbo nel caso dovesse fallire l’assalto a Camavinga, talento franco-angolano del Rennes.

A rischiare la beffa sono due club italiani da tempo sulle tracce di Milinkovic-Savic, la Juventus e l’Inter. Qualunque tentativo fatto in passato dalle due big italiane era stato frustrato dalle richieste di Claudio Lotito, non intenzionato a scendere sotto i 100 milioni di euro. Una cifra impossibile da investire per il calciatore, visto il periodo.

Bianconeri e nerazzurri speravano che l’avvio difficile in campionato da parte della Lazio e l’assenza di offerte dall’estero potessero in qualche modo portare il patron biancoceleste ad abbassare le pretese, ma l’interessamento del Real Madrid ha rimesso in moto il meccanismo per il quale il prezzo del cartellino del serbo è destinato a restare molto alto.

Resta da capire se e quando il Real proverà l’assalto a Milinkovic-Savic: ‘Don Balon’ dà una scadenza a lungo termine, sottolineando che la trattativa potrebbe arrivare a una svolta soltanto la prossima estate, ma se Juve e Inter dovessero studiare una controproposta non è impossibile che già a gennaio si muova qualcosa.

OMNISPORT | 16-12-2020 10:34