Juve e Milan pazze di Joao Felix: ecco chi è l'astro nascente del calcio

Ha solo 19 anni e già sta facendo sognare i tifosi di mezza Europa. Joao Felix Sequeira, noto solo come Joao Felix, si sta rapidamente imponendo come il giocatore più promettente della nidiata portoghese del '99, già ricchissima di talenti. Nato a Viseu il 10 novembre 1999, gioca prevalentemente da trequartista ma può fare anche l’attaccante esterno e la seconda punta. E' dotato di un grande senso del gol ed è molto abile tecnicamente. Cresciuto nelle giovanili del Benfica, ha debuttato in prima squadra nelle Aquile in questa stagione, dove è immediatamente esploso con 6 reti nelle prime dodici partite di campionato disputate.

Classe cristallina e potenziale infinito, è già sul taccuino di tanti uomini di mercato e l'asta per prelevarlo si preannuncia infuocata. Basti pensare che il Benfica ha già rifiutato questa estate un'offerta del West Ham da 60 milioni di euro, una follia per un ragazzino che ancora non aveva debuttato in prima squadra. Juventus, Milan, Atletico Madrid, Monaco, Paris Saint Germain, Real Madrid, Bayern Monaco hanno inviato i loro osservatori per vederlo in azione da vicino.

Il Benfica, che vuole monetizzare al massimo la sua cessione, ha fissato una maxi clausola rescissoria da 120 milioni di euro. Molti lo paragonano a Cristiano Ronaldo, ma dati alla mano il suo impatto è stato addirittura superiore a quello di CR7 nei suoi primi 1000 minuti tra i professionisti (8 reti contro le 3 del bianconero): i suoi numeri si avvicinano invece a un altro fenomeno di precocità, Lionel Messi.

In una recente intervista Joao Felix ha confessato il suo sogno di giocare con Ronaldo: "Vorrei giocare al fianco di Cristiano Ronaldo. Perché è semplicemente il più grande". Chissà che la Juve non riesca a sfruttare il cinque volte Pallone d'Oro per arrivare a lui. Il Milan punta invece a far leva sul grande ex Rui Costa, che del Benfica è direttore sportivo.

SPORTAL.IT | 06-02-2019 16:05