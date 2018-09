Mattia De Sciglio dovrà restare fuori dal campo per almeno due settimane.

Ecco il report medico, pubblicato sul sito ufficiale della Juventus: “Il calciatore è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di tipo distrattivo ai flessori della coscia destra. De Sciglio ha già iniziato terapie e lavoro personalizzato e verrà monitorato quotidianamente”.

Per il terzino ex Milan possibile rientro dopo la sosta per le Nazionali contro il Genoa.

SPORTAL.IT | 18-09-2018 12:55