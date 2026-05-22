Juve, Elkann ripensa a Conte: il grande ex è l'ideale per ripartire e Spalletti può andar via subito

Un anno dopo, il tormentone è pronto a ripartire. Il possibile ritorno di Antonio Conte alla Juve sembra essere un leit-motiv destinato a riaccendersi puntualmente di questi tempi. Nel 2025, in pieno sprint Scudetto tra Napoli e Inter, era tutto un fiorire di voci sui contatti tra Chiellini e l’allenatore partenopeo, sulla chiamata dell’ex fedelissimo all’ex capitano e bandiera per ricominciare una nuova storia in bianconero. Com’è andata a finire lo ricordate tutti. Il Napoli ha vinto il titolo e Antonio, convinto dall’affetto dei tifosi, ha cestinato l’offerta della Vecchia Signora. Stavolta non sono annunciati ripensamenti. Conte e l’azzurro sono destinati a separarsi.
- Conte saluta Napoli nonostante il disappunto di moglie e figlia
- La Nazionale intriga Antonio: ma puà aspettare fino al 22 giugno?
- Juventus su Conte, c'è il sì di Elkann: Spalletti via senza Champions
Conte saluta Napoli nonostante il disappunto di moglie e figlia
In questi ultimi giorni il tecnico salentino sta facendo una sorta di “tour dei saluti” alla città. Lunedì è stato in Comune dal sindaco Manfredi, che ha promesso di nominarlo “cittadino onorario di Napoli”. Giovedì s’è concesso una grigliata con la squadra a Castel Volturno. Insieme alla moglie Elisabetta e alla figlia Vittoria, molto dispiaciute per la sua decisione di rescindere il contratto a un anno d’anticipo rispetto alla scadenza, ha inoltre fatto capolino per l’ultima volta nei ristoranti e nei locali che hanno fatto da abituale sottofondo a questi due anni vissuti in riva al Golfo, in cui s’è calato molto intensamente nei ritmi e nelle abitudini della città partenopea.
La Nazionale intriga Antonio: ma puà aspettare fino al 22 giugno?
La Nazionale è solo uno dei possibili approdi per Conte. La nomina del nuovo presidente FIGC è attesa per il 22 giugno, tra un mese: nel frattempo qualche grande club potrebbe bussare alla sua porta. Ci ha pensato il Milan, che però sembra aver risolto le incomprensioni con Allegri. E ci sta seriamente ripensando la Juventus. Elkann, dopo giorni di riflessione, ha aperto alla possibilità di un nuovo assalto all’ex condottiero bianconero. Che a Torino è di casa e che potrebbe far ripartire la Juve nelle condizioni a lui più congeniali. Raccoglierebbe infatti una squadra reduce da una stagione negativa, non avrebbe la Champions e troverebbe una società pronta ad ascoltarlo.
Juventus su Conte, c’è il sì di Elkann: Spalletti via senza Champions
Spalletti, come assicura Repubblica, sarebbe pronto a farsi da parte: “Per tempismo, la exit strategy di Antonio è stata perfetta e ha tolto a Lucio un po’ di capacità di influenza“. E anche La Stampa, quotidiano di casa Elkann, rilancia: “Messi da parte i rancori del passato, dovendo ricostruire una Juve da zero o quasi, non ci sarebbe sul mercato opzione migliore di Conte. Lo sa John Elkann, lo sa Giorgio Chiellini, lo sanno i tifosi, lo sa forse pure lo stesso Spalletti. Che pure continua a essere padrone del proprio destino”. Insomma, le cose stanno cambiando rispetto a pochi giorni fa. E dopo l’ultima di campionato, col definitivo addio al quarto posto, l’assalto della Juventus a Conte potrebbe farsi concreto.