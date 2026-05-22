Juve, Elkann ripensa a Conte: il grande ex è l'ideale per ripartire e Spalletti può andar via subito

La Vecchia Signora pronta all'ennesimo ribaltone: senza la qualificazione alla Champions via al clamoroso assalto-bis al tecnico che ha annunciato l'addio al Napoli.

Un anno dopo, il tormentone è pronto a ripartire. Il possibile ritorno di Antonio Conte alla Juve sembra essere un leit-motiv destinato a riaccendersi puntualmente di questi tempi. Nel 2025, in pieno sprint Scudetto tra Napoli e Inter, era tutto un fiorire di voci sui contatti tra Chiellini e l’allenatore partenopeo, sulla chiamata dell’ex fedelissimo all’ex capitano e bandiera per ricominciare una nuova storia in bianconero. Com’è andata a finire lo ricordate tutti. Il Napoli ha vinto il titolo e Antonio, convinto dall’affetto dei tifosi, ha cestinato l’offerta della Vecchia Signora. Stavolta non sono annunciati ripensamenti. Conte e l’azzurro sono destinati a separarsi.

Conte saluta Napoli nonostante il disappunto di moglie e figlia

In questi ultimi giorni il tecnico salentino sta facendo una sorta di “tour dei saluti” alla città. Lunedì è stato in Comune dal sindaco Manfredi, che ha promesso di nominarlo “cittadino onorario di Napoli”. Giovedì s’è concesso una grigliata con la squadra a Castel Volturno. Insieme alla moglie Elisabetta e alla figlia Vittoria, molto dispiaciute per la sua decisione di rescindere il contratto a un anno d’anticipo rispetto alla scadenza, ha inoltre fatto capolino per l’ultima volta nei ristoranti e nei locali che hanno fatto da abituale sottofondo a questi due anni vissuti in riva al Golfo, in cui s’è calato molto intensamente nei ritmi e nelle abitudini della città partenopea.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La Nazionale intriga Antonio: ma puà aspettare fino al 22 giugno?

La Nazionale è solo uno dei possibili approdi per Conte. La nomina del nuovo presidente FIGC è attesa per il 22 giugno, tra un mese: nel frattempo qualche grande club potrebbe bussare alla sua porta. Ci ha pensato il Milan, che però sembra aver risolto le incomprensioni con Allegri. E ci sta seriamente ripensando la Juventus. Elkann, dopo giorni di riflessione, ha aperto alla possibilità di un nuovo assalto all’ex condottiero bianconero. Che a Torino è di casa e che potrebbe far ripartire la Juve nelle condizioni a lui più congeniali. Raccoglierebbe infatti una squadra reduce da una stagione negativa, non avrebbe la Champions e troverebbe una società pronta ad ascoltarlo.

Juventus su Conte, c’è il sì di Elkann: Spalletti via senza Champions

Spalletti, come assicura Repubblica, sarebbe pronto a farsi da parte: “Per tempismo, la exit strategy di Antonio è stata perfetta e ha tolto a Lucio un po’ di capacità di influenza“. E anche La Stampa, quotidiano di casa Elkann, rilancia: “Messi da parte i rancori del passato, dovendo ricostruire una Juve da zero o quasi, non ci sarebbe sul mercato opzione migliore di Conte. Lo sa John Elkann, lo sa Giorgio Chiellini, lo sanno i tifosi, lo sa forse pure lo stesso Spalletti. Che pure continua a essere padrone del proprio destino”. Insomma, le cose stanno cambiando rispetto a pochi giorni fa. E dopo l’ultima di campionato, col definitivo addio al quarto posto, l’assalto della Juventus a Conte potrebbe farsi concreto.